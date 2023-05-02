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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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وسائل إعلام عبرية : منظومة لصافرات الإنذار الإسرائيلية تعلن استهداف موقعها الرئيس قبل قليل من قبل هاكرز وفق قولها
وزارة خارجية جنوب السودان: قائد الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع يتفقان من حيث المبدأ على هدنة لمدة 7 أيام اعتبارا من 4 مايو
مصادر عبرية: جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية إلى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة خشية استهداف المستوطنين
القناة 14 العبرية: إصابة مباشرة بصاروخ لمنزل في مستوطنة سديروت
وسائل إعلام إسرائيلية: : إصابة مستوطن جراء سقوط صاروخ في سديروت
وسائل إعلام إسرائيلية: المقاومة في غزة تطلق أكثر من 20 صاروخا تجاه مستوطنات الاحتلال في مناطق الغلاف
وسائل إعلام إسرائيلية: اطلاق 4 صواريخ نحو سديروت واعتراض بعضها
مصادر فلسطينية: صفارات الإنذار تدوي الان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة
مصادر فلسطينية: المقاومة تطلق رشقات صاروخية مكثفة تجاه مدن ومغتصبات الاحتلال
متحدث الخارجية الإيرانية: الطريقة التي اعتقل بها الكيان الصهيوني الشهيد عدنان وتعامله غير الإنساني معه مثال واضح على وحشيتهم طيلة 7 عقود
وسائل إعلام عبرية : منظومة لصافرات الإنذار الإسرائيلية تعلن استهداف موقعها الرئيس قبل قليل من قبل هاكرز وفق قولها
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.