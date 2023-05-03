الرئيسان رئيسي والأسد يوقّعان وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل

العالم - خاص بالعالم

الرئيسان بحثا العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل تطويرها، كما تناولت المباحثات التطورات في منطقة الشرق الأوسط وانعكاس التغيرات العالمية على المنطقة، وتوحيد الجهود من أجل استثمار هذه التغيرات لصالح البلدين وشعوب المنطقة.

بعد طي صفحة الحرب، مرحلة جديدة دشنها الحليفان عبر توقيع مذكرة تفاهم لخطة تعاون استراتيجي شامل طويل الأمد بين البلدين، في مجالات النفط والزراعه والسكك الحديدية والشهادات البحرية والطيران المدني والمناطق الحرة الاتصالات وتقانة المعلومات وهندسه الزلزال، معلنين بذلك كسر قانون قيصر.

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