رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يزور إيران قريبا

العالم - إيران

جاء ذلك في تصريح أدلى به "تاج" اليوم الثلاثاء، معقبا على الاجتماع الثامن لاتحاد كرة القدم الدولي في طاجيكستان، والذي شارك فيه بصفته نائبا لرئيس اتحاد القدم الآسيوي.

ولفت رئيس الاتحاد الوطني الإيراني لكرة القدم، إلى مباحثاته التي وصفها "جيدة" عقب هذا الاجتماع مع كل من رئيس الفيفا ومساعده، إلى جانب رئيس اتحاد آسيا لكرة القدم "الشيخ سلمان".

وأضاف تاج أنه تم في هذه المباحثات استعراض القضايا المختلفة ذات الصلة بتطوير منظمة آسيا الوسطى.

وتابع هذا المسؤول بوزارة الرياضة والشباب الإيرانية، أن الاتحاد الوطني لكرة القدم أعرب في هذه اللقاءات عن استعداده لاستضافة الدورة التاسعة لاجتماع اتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم (كافكا).

وأردف قائلاً إن التعامل بين الدول الأعضاء في "كافكا" سيشهد نموا في المرحلة القادمة قطعا؛ كما تطلع بأن يصب هذا التعاون في مزيد من تطوير رياضة كرة القدم على مستوى القارة.