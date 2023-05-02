ارتفاع الاستروجين عند الرجال ... ماذا يسبب؟

العالم- منوعات

وفقًا لموقع "thehealthsite"، يلعب هذان الهرمونان دورًا في التطور السليم وتعزيز أعضائنا التناسلية، ولكن عند وجود خلل بين الهرمونات يؤدي إلى مشاكل صحية، وبالمثل، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين لدى الرجال إلى مجموعة من المشاكل.

العقم

المستوى الصحيح من هرمون الاستروجين في جسم الذكر هو المسؤول عن خصوبة الرجل والقدرة على إنتاج حيوانات منوية صحية، ولكن عندما تكون هناك زيادة في هرمون الاستروجين في الجسم، فإن هذه الوظيفة تتأثر ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل تتعلق بالخصوبة.

الضغط

يمكن أن تؤدي المشاكل الهرمونية إلى مشاكل صحية متعددة وهذه المشاكل بدورها يمكن أن تؤثر على حالتهم العقلية، يمكن أن يؤدي إلى التوتر والقلق والاكتئاب.

الضعف الجنسي لدى الرجال

تؤثر مستويات هرمون الاستروجين المرتفعة في الجسم على الخصوبة والجهاز التناسلي، سيكون لها تأثير خطير في أدائهم.

زيادة دهون الجسم

أولاً، يمكن أن تؤدي المشكلات الصحية المذكورة أعلاه إلى تعطيل الأنشطة الطبيعية للشخص مما يؤدي إلى زيادة الوزن، ثانيًا، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى هرمون الاستروجين في جسم الرجل إلى الضغط على الخلايا لإنتاج الأنسولين وفي النهاية قد يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين، هذا يمكن أن يزيد من مستوى الجلوكوز في الجسم ويؤدي إلى زيادة الوزن.

التثدي

وظيفة أخرى للهرمون ، هرمون الاستروجين هي تحفيز نمو الثدي لدى النساء، ولكن عندما يزيد هذا الهرمون لدى الرجال، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة حجم الثدي لدى الرجال، تسمي هذه الحالة باسم التثدي.