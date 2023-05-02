لبنان يرحب بالاجتماع الوزاري الخماسي في عمان

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وثمنت في بيان اتصال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بنظيره اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب لوضعه في خلفيات ونتائج الاجتماع الوزاري، حيث سبق أن أعلمه خلال زيارة الوزير بو حبيب أخيرا لعمّان أن الدعوة محصورة بدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى كل من مصر والأردن والعراق، التي تجتمع عادة في صورة دورية.

وأملت أن يشكل هذا الاجتماع خطوة على طريق لم الشمل العربي وتعافي سوريا من خلال الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها، ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق بما يحقق طموحاته بالاستقرار والعافية والرخاء، ويساهم أيضا في العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى ديارهم.

ودعت إلى مقاربة ومشاركة عربية شاملة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، لوضع خارطة طريق لحل الأزمة السورية"، وقالت: "إنّ لبنان الدولة الجارة لسوريا يتحمل، منذ 12 عاما، عبئا رئيسيا في مسألة النزوح، وهو جاهز للمشاركة والمساهمة في الحل، بالتنسيق مع جميع الأفرقاء المعنيين، خصوصا الأشقاء العرب.

أضافت: كما ساهم لبنان في تحمل أعباء النزوح، انطلاقا من العلاقات الأخوية بين البلدين، يضع اليوم كل إمكاناته للدفع قدما باتجاه حل عربي شامل وجامع، فغياب لبنان عن المساهمة في جهود حلّ الأزمة السورية، لا سيما مسألة النزوح، يعمق تحدياته بما لا يرغب فيه الأشقاء العرب.

وعقد الاجتماع الوزاري الخماسي يوم أمس في عمان وأكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر في بيان مشترك بعد انتهاء الاجتماع الخماسي في عمان ضرورة إنهاء أزمة سوريا عبر الحل السياسي وإنهاء وجود الجماعات المسلّحة والإرهابية على الأراضي السورية.