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مقتل وزير على يد حارسه الشخصي في أوغندا..والسبب غريب!

مقتل وزير على يد حارسه الشخصي في أوغندا..والسبب غريب!
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

قُتل وزير الدولة لشؤون العمل والتوظيف والعلاقات الصناعية في أوغندا ، العقيد المتقاعد شارلس أوكيلو إينغولا رميا بالرصاص من قبل حارسه الشخصي، الذي انتحر باطلاق الرصاص على نفسه في وقت لاحق.

العالم - افريقيا

وقالت الشرطة الأوغندية ، أثناء مشاركتها معلومات أولية حول مقتل الوزير شارلس أوكيلو إينغولا ، إن الوزير قُتل بالرصاص في الساعة 8:00 صباحًا في ضاحية كيانقا في كمبالا.

وقال فريد إينانقا المتحدث باسم الشرطة الأوغندية ، إن حرس الوزير أطلق النار عليه من مسافة قريبة ، حيث دخل صالونا وأطلق النار على نفسه".

وقال المتحدث باسم الشرطة إن التحقيقات في مراحلها الأولى.

وأضاف إينانقا: "لقد أرسلنا خبراء في مسرح الجريمة سيستخدمون التكنولوجيا المتقدمة لتحديد سبب القتل بالضبط".

وقال شهود عيان إن جندي قوات دفاع الشعب الأوغندي اشتكى من عدم دفع راتبه وسوء معاملته قبل أن يطلق النار على نفسه.

وتظهر صورة لمسرح الجريمة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي جثة الوزير في بدلة زرقاء ملقاة في بركة من الدماء بجوار سيارته الرسمية.

و كان الوزير المتوفى عضوا في البرلمان يمثل دائرة اويام الشمالية ، وشغل سابقًا منصب وزير الدولة للدفاع.

قبل انضمامه إلى السياسة ، كان قائد الفرقة 501 لقوات دفاع شعب أوغندا في منطقة قولو.

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