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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق 6 صواريخ من غزة نحو المستوطنات خلال الساعة الماضية
مراسل العالم: تجدد إطلاق الصواريخ من غزة وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الغلاف
الإعلام العبري: إطلاق صاروخ قبل قليل من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة
الإعلام العبري: إطلاق صاروخ قبل قليل من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة
مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني: إدارة سجون الاحتلال تبلغ الأسرى في سجن"عوفر" إلغاء الزيارات المقررة يوم غد
مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني: إدارة سجون الاحتلال تبلغ الأسرى في سجن"عوفر" إلغاء الزيارات المقررة يوم غد
منظومة الإنذار كومتاه الاسرائيلية -القبة الحديدية: خوادمنا تعرضت في الدقائق الماضية لهجوم سيبراني تسبب في تعطيل موقعنا على الويب
مراسلة العالم: المقاومة تطلق صواريخ باتجاه مستوطنات الغلاف دون تفعيل الإحتلال لصافرات الإنذار
وسائل إعلام عبرية : منظومة لصافرات الإنذار الإسرائيلية تعلن استهداف موقعها الرئيس قبل قليل من قبل هاكرز وفق قولها
وزارة خارجية جنوب السودان: قائد الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع يتفقان من حيث المبدأ على هدنة لمدة 7 أيام اعتبارا من 4 مايو
مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني: إدارة سجون الاحتلال تبلغ الأسرى في سجن"عوفر" إلغاء الزيارات المقررة يوم غد
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.