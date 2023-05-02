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الإعلام العبري: إطلاق صاروخ قبل قليل من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة

الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

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