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'البرهان وحميدتي' يتفقان على 'هدنة جديدة' لـــمدة 7 أيام

'البرهان وحميدتي' يتفقان على 'هدنة جديدة' لـــمدة 7 أيام
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

وافق قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، اليوم الثلاثاء، بشكل مبدئي على هدنة جديدة في السودان لمدة 7 أيام.

العالم - السودان

وذكرت وزارة خارجية جنوب السودان، في بيان أن الرئيس سلفا كير، أجرى محادثات هاتفية مع كل البرهان وحميدتي، وافق خلالها الطرفان المتحاربان من حيث المبدأ على هدنة جديدة بينهما.

وأضاف البيان أن الهدنة ستكون لمدة 7 أيام، تبدأ من 4 وحتى 11 مايو/أيار الجاري.

ووفقا للبيان، أكد كير للجانبين خلال المحادثات الهاتفية، أهمية وقف إطلاق النار، وتسمية ممثلين عن كل طرف، للانخراط في محادثات السلام، التي ستُعقد في مكان متفق عليه.

يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأحد الماضي لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

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