الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣
٠٦:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني يصل الى دمشق 

الرئيس الايراني يصل الى دمشق 
الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي صباح اليوم الاربعاء الى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة من نوعها منذ 13 عاما .

العالم - ايران

وكان في استقبال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، رئيس بعثة الشرف وزير الاقتصاد السوري سامر خليل ووزير الدولة لشؤون القصر الحمهوري عزام منصور .

ويرافق الرئيس الايراني خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين كل من:
- السيد حسين أمير عبد اللهيان، وزير الشؤون الخارجية
- السيد مهرداد بذرباش، وزير الطرق وبناء المدن (رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة)
- السيد محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع
- السيد جواد أوجي، وزير النفط
- السيد عيسى زارع بور، وزير الاتصالات
- السيد غلام حسين إسماعيلي، أمين، رئيس مكتب رئيس الجمهورية
- السيد عباس كلرو، ممثل عن مجلس الشورى الإسلامي
- السيد محمد جمشيدي، معاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية

يتبع ..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

شاهد.. زيارة رئيسي، أهم زيارة لرئيس ايراني الی سوريا

رئيسي : علاقتنا مستمرة مع سوريا ضمن جبهة المقاومة.. وتهديدات "إسرائيل" خاوية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. توقيت زيارة رئيسي لدمشق.. رياح تغيير تهب على المنطقة

خاص بالعالم.. وسط التهديدات الاسرائيلية.. اي قاعدة ستبني زيارة رئيسي لدمشق؟

السيسي:إذا وافقنا على استقبال مزيد من السودانيين سنواجه تداعيات اقتصادية

الرئيس الايراني يصل الى دمشق 

الرئيس التركماني: نخطط لإطلاق ممر نقل يربطنا بإيران والعراق وتركيا

السودان.. الجيش يجدد دعوته لأفراد الدعم السريع بتسليم أنفسهم والاستفادة من العفو