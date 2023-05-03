استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 5 آخرين جراء العدوان الصهيوني على غزة

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن المواطن هاشل مبارك سلمان مبارك (58 عاماً)، من شمال مدينة غزة استشهد في قصف صهيوني بجوار مكان سكناه، فيما أصيب 5 مواطنين آخرين.

وأفادت عائلة الشهيد “مبارك” مساء أمس، بوصول فقيدها إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، مصاباً بإصابة خطيرة نتيجة سقوط حجر على الجهة اليسرى من الجسم، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي المجاور لهم بالقرب موقع السفينة شمال غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على أهداف متفرقة من قطاع غزة، في وقت ردت المقاومة بالمزيد من الرشقات الصاروخية على مستوطنات الغلاف.