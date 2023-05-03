استقبال شعبي حافل للرئيس الايراني في دمشق + فيديو

العالم - ايران

واحتشدت الجماهير السورية التي استقبلت الرئيس السيد رئيسي بحفاوة بعد وصوله الى دمشق في زيارة تستغرق يومين لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وهذه الزيارة هي الأولى لرئيس ايراني إلى سوريا منذ حوالي 13 عامًا.

ووصل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي الى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الاربعاء على راس وفد سياسي واقتصادي كبير.

وخلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين، سيجري الرئيس السيد ابراهيم رئيسي مع الرئيس بشار الأسد مباحثات سياسية واقتصادية موسّعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات.

ويضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الإيراني؛ حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية، مهرداد بذرباش وزير الطرق واعمار المدن (رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة)، العميد محمد رضا آشتياني وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، جواد أوجي وزير النفط، عيسى زارع بور وزير الاتصالات، غلام حسين إسماعيلي مدير مكتب رئيس الجمهورية، عباس كلرو نائب في مجلس الشورى الإسلامي، محمد جمشيدي معاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية.

وسيجري الرئيس آية الله رئيسي والوفد المرافق له خلال الزيارة ، محادثات مع كبار المسؤولين في سوريا للبحث حول سبل تعزيز وتقوية العلاقات السياسية وتوسيع وتحسين مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

كما سيحضر رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة الاجتماع المشترك لرجال الأعمال الإيرانيين والسوريين للبحث وتبادل الآراء معهم في المجالات الاقتصادية.

وسيلتقي رئيس الجمهورية مع الإيرانيين المقيمين كما سيزور المراقد المقدسة في سوريا.