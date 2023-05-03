جنايات الرصافة بالعراق: الحكم بإعدام إرهابي قتل جنديين في الجيش

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وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المجرم الإرهابي قام بقتل الجنديين والتمثيل بجثثهم في محافظة الانبار وذلك تنفيذاً لمشروع إرهابي منظم وتحقيقاً لغايات إرهابية".



وأضاف أنه "خلال عام ٢٠١٥ عثرت القوات الأمنية في محافظة الموصل على (هاردات وحاسبات) تتضمن قوائم أسماء عصابات داعش وتسجيلات فيديو تتضمن جرائم العصابات الارهابية حيث يظهر المجرم في إحدى مقاطع الفيديو وهو يقوم بنحر المجنى عليهما مع صور فوتوغرافية".



وتابع أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانته وفقا لإحكام المـادة الرابعـة /1 وبدلالـة المـادة الثانيـة /٥ /٨ مـن قـانون مكافحة الإرهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥".