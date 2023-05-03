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بسبب استمرار الاشتباكات..

تركيا: قررنا نقل سفارتنا من الخرطوم إلى مدينة بورت سودان

تركيا: قررنا نقل سفارتنا من الخرطوم إلى مدينة بورت سودان
الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن سلطات بلاده وافقت على مقترح الممثلين السودانيين بنقل السفارة التركية من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، بسبب الاشتباكات المستمرة.

العالم-تركيا

وأوضح في مقابلة مع قناة "إن تي في"، قائلا: "عرض علينا الجانب السوداني نقل مقر سفارتنا في الخرطوم إلى مدينة بورت سودان، وسيزودوننا بموقع هناك، نظرا إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المنطقة التي تقع فيها سفارة تركيا، لذلك قررنا نقل بعثتنا الدبلوماسية إلى مدينة بوت سودان مؤقتا".

وأشار أوغلو، إلى أن الرصاص أصاب مبنى السفارة التركية في الخرطوم، وأصيب عدد من المواطنين الأتراك خلال الاشتباكات، منوها بأن أنقرة قامت بإجلاء 2061 شخصا من السودان، بينهم 1763 مواطنا تركيا.

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بسبب استمرار الاشتباكات.. تركيا: قررنا نقل سفارتنا من الخرطوم إلى مدينة بورت سودان

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