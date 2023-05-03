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بالفيديو..روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على بوتين في الكرملين

الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

وفقا لما نشرته إدارة الرئاسة الروسية حاول النظام الأوكراني استهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين.

العالم-روسيا

ونشرت إدارة الرئاسة الروسية أن كييف حاولت ليلة أمس الثلاثاء إطلاق طائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وتابع المنشور: "وقد استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين".

ونتيجة للعمل الإرهابي لم يصب الرئيس بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد. كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين.

وقد نشرت لقطات لهجمات الطائرتين، فيما اعتبرت روسيا الهجوم على المقر الرئاسي عملا إرهابيا مخططا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.

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