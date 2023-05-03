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الادعاء العام في طهران : القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية اوقفت ناقلة نفط تحمل علم بنما لدى عبورها مضيق هرمز

الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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