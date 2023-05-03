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سورية وإيران توقعان مذكرة تفاهم في مجال الزلازل والنفط والاتصالات والزراعة

سورية وإيران توقعان مذكرة تفاهم في مجال الزلازل والنفط والاتصالات والزراعة
الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

وقعت كل من سوريا وإيران مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. 

العالم - سوریا

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للزلزال في سورية والمعهد الدولي للهندسة الزلزالية في إيران خلال زيارة الرئيس الإيراني الى سوريا.

والرئيسان الأسد ورئيسي وقعا مذكرة التفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين ه‍ذه تفاصيلها:

-توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين

-توقيع محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية بين سورية وإيران

-مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية بين البلدين

-محضر اجتماع للطيران المدني بين سورية وإيران

-مذكرة تفاهم في مجال المناطق الحرة بين سورية وإيران

-مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط بين سورية وإيران

وفور وصول الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي الى العاصمة السورية برفقة وفد وزاري سياسي واقتصادي رفيع المستوى، توجه الرئيس الايراني الى قصر الشعب حيث كان الرئيس السوري في استقباله قبل أن تبدأ محادثات رسمية بين الطرفين.

وفي طريقه الى القصر الرئاسي كان بانتظاره على الطرقات جماهير غفيرة من السورييين، يرحبون بقدوم الضيف العزيز الى بلادهم

اتفاقيات عديدة ومذكرات تفاهم تشمل مختلف أوجه التعاون سيتم توقيعها بين الجانبين الإيراني والسوري خلال زيارة الرئيس الايراني، لا سيما في مجالات الطاقة والكهرباء ، وسيكون العنوان الاقتصادي هو الأبرز في المباحثات.

كما من المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة الذي يستمر ليومين لقاءات عديدة سيجريها الرئيس الايراني مع كبار المسؤولين السوريين كما سيشارك في عدة فعاليات وسيحضر اجتماعا مشتركا بين رجال الأعمال الإيرانيين والسوريين، وسيلتقي الإيرانيين المقيمين، وكذلك سيزور الأماكن الدينية والمقدسة في سورية.

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