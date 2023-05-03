الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣
٠٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الدفاع الجوي: نرصد تحركات الاجسام الطائرة الاجنبية فيما وراء الحدود

قائد الدفاع الجوي: نرصد تحركات الاجسام الطائرة الاجنبية فيما وراء الحدود
الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

صرح قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد بان هذه القوة بامتلاكها منظومات الاسلحة الرادارية والصاروخية محلية الصنع والحديثة ترصد جميع تحركات الاجسام الطائرة الاجنبية خارج الحدود الجوية للبلاد.

العالم- ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد صباحي فرد اليوم الاربعاء خلال زيارته لمركز العمليات العسكرية التابع لمجموعة الدفاع الجوي في أهواز " SOC " (مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران) ومواقع الرادار والصواريخ التابعة له.

وخلال هذه الزيارة ، قام قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش بتقييم تقارير الكشف والاستطلاع من قبل الرادارات ومدى مطابقتها لتقرير SOC ، وكذلك مقارنتها مع الشبكة الشاملة للدفاع الجوي.

وقال العميد صباحي فرد في لقائه قادة ومنتسبي مجموعة الدفاع الجوي في أهواز: ان قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش بامتلاكها منظومات الاسلحة الرادارية والصاروخية محلية الصنع والحديثة تمكنت من رصد جميع تحركات الاجسام الطائرة الاجنبية خارج الحدود الجوية للبلاد.

واعتبر سجل الدفاع الجوي للجيش بانه لامع في تأمين أجواء البلاد، وقال: إن كفاءة أنظمة الدفاع والمعدات المحلية المتطورة عززت قوة الردع وأمن المصالح الوطنية للبلاد في الساحة العالمية.

وشدد قائد قوة الدفاع الجوي على ضرورة تعريف الجيل الشاب بمعارف الحرب في جميع الجوانب ، وخاطب قادة هذه الوحدة الدفاعية قائلا: يجب إعداد التمهيدات والمتطلبات اللازمة لاقامة مخيمات التثقيف بمعارف الحرب لطلبة جامعات الضباط التابعة للجيش بافضل صورة ممكنة.

روابط ذات صلة

قائد دفاع الجو: على الصهاينة الاهتمام بمشاكلهم الداخلية بدلا من تهديدنا

العميد صباحي يكشف عن آخر إنجازات قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في عدوان إسرائيلي على غزة

بالفيديو... شاهد.. مضمون الاتفاقيات التي وقّعها الرئيسان الإيراني والسوري

توقيع 15 وثيقة تعاون بين إيران وسوريا برعاية رئيسي والأسد

قائد الدفاع الجوي: نرصد تحركات الاجسام الطائرة الاجنبية فيما وراء الحدود

جمشيدي: المحادثات بين رئيسي والأسد كانت جادة وبناءة للغاية

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. الرئيس رئيسي في سوريا وتعميق للعلاقة الاستراتيجية