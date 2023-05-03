قائد الدفاع الجوي: نرصد تحركات الاجسام الطائرة الاجنبية فيما وراء الحدود

العالم- ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد صباحي فرد اليوم الاربعاء خلال زيارته لمركز العمليات العسكرية التابع لمجموعة الدفاع الجوي في أهواز " SOC " (مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران) ومواقع الرادار والصواريخ التابعة له.

وخلال هذه الزيارة ، قام قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش بتقييم تقارير الكشف والاستطلاع من قبل الرادارات ومدى مطابقتها لتقرير SOC ، وكذلك مقارنتها مع الشبكة الشاملة للدفاع الجوي.

وقال العميد صباحي فرد في لقائه قادة ومنتسبي مجموعة الدفاع الجوي في أهواز: ان قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش بامتلاكها منظومات الاسلحة الرادارية والصاروخية محلية الصنع والحديثة تمكنت من رصد جميع تحركات الاجسام الطائرة الاجنبية خارج الحدود الجوية للبلاد.

واعتبر سجل الدفاع الجوي للجيش بانه لامع في تأمين أجواء البلاد، وقال: إن كفاءة أنظمة الدفاع والمعدات المحلية المتطورة عززت قوة الردع وأمن المصالح الوطنية للبلاد في الساحة العالمية.

وشدد قائد قوة الدفاع الجوي على ضرورة تعريف الجيل الشاب بمعارف الحرب في جميع الجوانب ، وخاطب قادة هذه الوحدة الدفاعية قائلا: يجب إعداد التمهيدات والمتطلبات اللازمة لاقامة مخيمات التثقيف بمعارف الحرب لطلبة جامعات الضباط التابعة للجيش بافضل صورة ممكنة.