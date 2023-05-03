توقيع 15 وثيقة تعاون بين إيران وسوريا برعاية رئيسي والأسد

العالم- ايران

وتم التوقيع على 15 وثيقة تعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا ، اليوم الأربعاء ، برعاية رئيسي البلدين.

وأشار رئيسا إيران وسوريا في الاجتماع المشترك للوفدين الرفيعي المستوى للبلدين إلى توقيع وثائق التعاون بين البلدين، واكدا على أهمية "برنامج التعاون الاستراتيجي الشامل والطويل الأمد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية" من أجل تأمين مصالح البلدين والشعوب الأخرى في المنطقة .

واعرب آية الله رئيسي في هذا اللقاء عن ارتياحه لانتصار سوريا حكومةً وشعباً وجبهة المقاومة على الإرهاب ، وعبور الأوقات العصيبة وقال : إن التغييرات الإقليمية والخارجية الكثيرة لم تستطع التأثير على العلاقات الاخوية بين البلدين.

وقال الرئيس الايراني: إن العلاقات الإيرانية السورية مرتبطة بدماء شهدائنا الأعزاء، ولا سيما الشهيد الحاج قاسم سليماني ، وهذا الاسم هو رمز استقرار وقوة العلاقات بين البلدين.

وأفاد آية الله رئيسي: إن سوريا حكومة وشعباً مروا بصعوبات ومشاكل كبيرة، واليوم يمكننا القول إنكم تغلبتم على هذه المشاكل وتمكنتم من الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فُرضت عليكم.

واوضح الرئيس الايراني أن احقية موقف إيران وسوريا وتطابق هذا المسار مع العقلانية والمقاومة والصمود قد تم إثباته والرد عليه بشكل كامل، ومن كان حتى يوم أمس يشكك في موقف إيران ومكانتها السياسية وآرائها ووجهات نظرها حول سوريا، فهم مقتنعون بأن هذا الموقف كان صائبا وعادلا.