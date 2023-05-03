الأبعاد الإنسانية الكارثية بالسودان وقدرة اوكرانيا على شن هجمات مضادة

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إن أكثر من مئة ألف لاجئ عبروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة هربا من الصراع. بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول.. اعلان السلطات المحلية الأوكرانية فرض حظر تجوّل في خيرسون الواقعة قرب خط المواجهة اعتبارا من مساء الجمعة ولمدة 58 ساعة، في حين تقول كييف إنها تستكمل الاستعدادات لهجوم مضاد واسع النطاق.

وأعلن الجيش الأوكراني رفع حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد بعد تطور وصف بالخطير والأول من نوعه اثر الرئاسة الروسية عن إحباطها هجوما بالمسيرات استهدف الكرملن في محاول لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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