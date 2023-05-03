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الاعلام العبري : اغلاق كامل لسجن مجدو مع تحليق مروحيات فوقه وقوات كبيرة مدججة بكافة انواع الاسلحة تصل الى اقسام الاسرى

الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

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