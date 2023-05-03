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رئيسي: إيران ستقف الى جانب سوريا في إعادة اعمارها فالعلاقات بين الشعبين لايمكن أن تنتهي

الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

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