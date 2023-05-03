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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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الرئيس الايراني : سياسة ايران تتمثل بالدفاع عن المظلومين كانت ولا زالت وسنقف الى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة في لبنان وسوريا
الرئيس الايراني : زمام المبادرة اليوم بيد المجاهدين في سبيل الله من اجل تحرير القدس وبيد الشعب المقاوم
الرئيس الايراني : ان فلسطين المقاومة وخلال انتفاضاتها السابقة وقفت ضد الكيان الصهيوني وغيرت الوضع بشكل كامل
الرئيس الايراني : مقاومتكم ومقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم ضد الصهاينة ادت الى ان تصب الظروف لصالح المقاومة
رئيسي: إيران ستقف الى جانب سوريا في إعادة اعمارها فالعلاقات بين الشعبين لايمكن أن تنتهي
كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حرم السيدة زينب عليها السلام في دمشق
الاعلام العبري : اغلاق كامل لسجن مجدو مع تحليق مروحيات فوقه وقوات كبيرة مدججة بكافة انواع الاسلحة تصل الى اقسام الاسرى
رويترز : رئيس البرلمان الروسي يقول انه لا يمكن عقد مفاوضات مع الرئيس الاوكراني في الوقت الحالي
الادعاء العام في طهران : القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية اوقفت الناقلة بسبب وجود شكوى ضدها وصدور اوامر من السلطة القضائية
الادعاء العام في طهران : القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية اوقفت ناقلة نفط تحمل علم بنما لدى عبورها مضيق هرمز
الرئيس الايراني : مقاومتكم ومقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم ضد الصهاينة ادت الى ان تصب الظروف لصالح المقاومة
الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.