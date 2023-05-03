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الرئيس الايراني : زمام المبادرة اليوم بيد المجاهدين في سبيل الله من اجل تحرير القدس وبيد الشعب المقاوم

الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

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