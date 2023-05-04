موسكو تتهم واشنطن بالوقوف وراء استهداف الكرملين وتتوعد بالرد

العالم - خاص بالعالم

روسيا اتهمت الولايات المتحدة بإصدار أمر لأوكرانيا بشن الهجوم الذي استهدف مبنى الكرملين بقصد اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين؛ ونددت بموجة أنشطة إرهابية وتخريبية أوكرانية غير مسبوقة على أراضيها؛ اتخذت بعدا غير مسبوق واستدعت تشديد الإجراءات الأمنية.

محاولات التهرب وإنكار المسؤولية من قبل واشنطن وكييف؛ وصفها الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف؛ بأنها سخيفة تماما؛ فهو يعتبر أن القرارات المتعلقة بهجمات كهذه لا تتخذ في كييف، بل في واشنطن.

وان كييف تلعب دور المنفذ فقط. وكشف بيسكوف عن أن فرقا مختصة في صدد إجراء تحاليل معمقة لفهم كيفية تنفيذ الهجوم المفترض بمسيرتين.

ورغم أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لفت إلى أن بلاده تتعامل بحذر كبير مع التصريحات الروسية؛ اتهم الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الكرملين بالكذب حول الدور الأميركي في الهجوم بمسيرات.

وقال جون كيربي - الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض:"لا علاقة لنا بهذه القضية، بيسكوف يكذب بكل وضوح وبساطة. الولايات المتحدة لا تشجع أو تمكن أوكرانيا من ضرب أهداف خارج حدودها. لم يتضح بعد ما الذي حدث بالضبط في الكرملين. لا تزال واشنطن تقيم الموقف".

أما المتهمة بالهجوم نفت أي ضلوع لها فيه؛ لا بل إنها اتهمت موسكو بأنها تعمدت إبرازه إعلاميا لتبرير أي تصعيد محتمل للنزاع. ومن لاهاي وبعد زيارته لمقر المحكمة الجنائية الدولية؛ هاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي؛ وطالب بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على غزوها بلاده.

وقال فولوديمير زيلينسكي - الرئيس الأوكراني:"يجب أن تكون هناك مسؤولية عما يحصل، نطالب بعدالة واسعة النطاق وليس بإفلات هجين من العقاب، نريد أن نرى فلاديمير بشكل مختلف هنا في لاهاي، في صورة الشخص الذي يستحق أن يعاقب على أفعاله الإجرامية هنا، في عاصمة القانون الدولي".

وفي ذات السياق من مخاوف كييف؛ يحذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل؛ موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين؛ لتكثيف هجماتها في أوكرانيا ومواصلة التصعيد.

وبعيدا عن تصريحات أطراف النزاع وحلفائهم؛ يثير الهجوم على قلعة الكرملين المحصنة تساؤلات العديد من المراقبين عن إجراءات الحماية التي تفرضها روسيا على عاصمتها، وكفاءة تلك الإجراءات في صد هجمات مماثلة.

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