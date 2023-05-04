آخر مستجدات الهدنة والاشتباكات المسلحة في الخرطوم

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وأشار مراسلنا الى أن قوات الدعم السريع قامت باستنزاف القياده العسكرية في مدينة بحري وشوهدت أعمدة الدخان والانفجارات القوية في وسط الخرطوم وهي الاشتباكات الاقوى منذ بداية هذا القتال.



ولفت مراسلنا الى أنه على غير المتوقع تشهد ام درمان نوعا ما من الهدوء مع اشتباكات قليلة وسماع صوت الرصاص متقطع من وقت لاخر منوها الى وجود تحليق مكثف للطيران في مدينة بحري والمضادات الارضية واستخدمت قوات الدعم السريع هذه المضادات في الطائرات العسكرية بالجيش السوداني.

وكانت قد دخلت الهدنة السابعة في السودان حيز التنفيذ لمدة سبعة أيام وسط اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالخرطوم، وأعلن الجيش السوداني موافقته المشاركة في مفاوضات تحت رعاية الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا المعروفة باسم 'إيغاد'.

كما سارعت قوات الدعم السريع الى اتهام الجيش بخرق الهدنة الإنسانية، مشيرة الى انها باتت تسيطر على تسعين بالمئة من مدن الخرطوم الثلاث ولا تزال ملتزمة بالهدنة المعلنة.

بدوره اصدر الجيش بيانا أكد فيه موافقته على تمديد وقف إطلاق النار في البلاد والمشاركة في مفاوضات تحت رعاية الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا المعروفة باسم 'إيغاد'، مشيرا إلى أنه أخذ في الاعتبار ما وصفه بـ 'المبادرة السعودية - الأمريكية المشتركة'.

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