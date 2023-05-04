أزمة خطرة في الهند تفتك بالأنهار والبحيرات

العالم - خاص بالعالم

هذا هو الحال في الهند الدولة التي أعلنت الأكثر تعدادا بالسكان في العالم في نهاية الشهر الماضي.



فمعظم محطات معالجة مياه الصرف الصحي العاملة في العاصمة نيودلهي غير مطابقة للمواصفات المعيارية .

ومع إضافتها إلى الكميات الهائلة من النفايات السائلة الصناعية تسبب هذه المياه الآسنة الأمراض وتلوث المجاري المائية وتقتل الحيوانات والنباتات وتتسرب إلى المياه الجوفية.



وقال محمد أظهر من سكان نيودلهي:"'نحن نبقى في داخل منازلنا' في حي سيلامبور حيث تتدفق المجاري في الهواء الطلق حاملة معها مخلفات ومياه سوداء غير صحية على طول الشوارع والأزقة.'الرائحة كريهة. وهذا الوضع يجذب البعوض ويتسبب لنا وللأطفال بالأمراض".



وبحسب أرقام حكومية لعامين فائتين فإن من بين اثنين وسبعين مليار لتر من مياه الصرف الصحي المتأتية من المراكز الحضرية يوميا لا تتم معالجة سوى خمسة وأربعين مليارا.

وتوفي أكثر من 55 ألف طفل دون سن الخامسة بسبب الزحار في الهند عام الفين وتسعة عشر وهذا المرض ناجم بشكل رئيسي عن المياه والغذاء الملوثين.



وقال خليل أحمد يسكن بالقرب من مجاري سيلامبور:"في انتظار الحل المنتظر منذ زمن بعيد ستستمر الأمراض في الانتشار لدى الأطفال وإذا لم يتم علاجهم، فإنهم سيموتون'.



وقالت بورناميتا داسغوبتا رئيسة وحدة اقتصاديات البيئة والموارد في معهد النمو الاقتصادي:'التحضر من حيث الوصول إلى المرافق الأساسية خدمات المياه والصرف الصحي والتعليم والخدمات الصحية سيكون ذلك تحديا".



ويصنف نهر يامونا في نيودلهي التي تعد عشرين مليون نسمة من أكثر الأنهر تلوثا في العالم و مع ذلك لا يزال الفقراء يغسلون ثيابهم في هذه المياه ويغتسلون فيها.



وفقا للبنك الدولي، تعد الهند من أكثر البلدان 'التي تعاني من ندرة المياه' في العالم، مع جفاف مناسيب المياه الجوفية وتزايد هطول الأمطار الموسمية غير المنتظمة.

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