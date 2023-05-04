إعلام إسرائيلي: نتنياهو منع غالانت من زيارة واشنطن لعقد اجتماعات أمنية

العالم - الاحتلال

وبحسب ما أوردت القناة "12" الإسرائيلية، فإن السفر المفترض لغالانت، لم يكن مرتبطاً بجدول زمنيّ محدّد، بل إنه كان ينوي السفر إلى واشنطن ونيويورك، استجابة لدعوتين تلقاهما، غير أن نتنياهو رفض ذلك.

وأوضح التقرير أن نتنياهو منع غالانت من السفر مرتين، وأوعز إليه من خلال موظفي مكتبه ألا يسافر.

يذكر أن الخلافات تصاعدت بين نتنياهو وغالانت مؤخراً بالتزامن مع موجة الاحتجاجات في "إسرائيل"، حيث قرر نتنياهو إقالته، ثم تراجع عن القرار.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن "نتنياهو استدعى غالانت إلى مكتبه، وقال له إنه فقد الثقة به، بعد حديثه ضد الحكومة وضد الائتلاف، خلال زيارة سياسية قام بها خارج البلاد، وخلال نهاية الأسبوع".

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قد كشفت، أنّ غالانت كان من الذين قرروا التصويت ضد مشروع التعديلات القضائية، وأورد موقع "زمان إسرائيل" أنّ غالانت قال لمقرّبيه إنّ "في محيط رئيس الحكومة ليس هناك إدراك للوضع الأمني الصعب".

كما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن رسالة غالانت، إلى حكومة نتنياهو، بشأن استكمال مشروع التعديلات القضائية، والتي حذّر فيها من أنّ هذه التعديلات "ستكون نقطة حاسمة في الجيش، الذي سيتدهور إلى منزلق خطر".

وتراجع نتنياهو، عن قرار إقالة غالانت بسبب الأوضاع الأمنية، بحسب ما أفاد الإعلام الإسرائيلي، وسط جهود لإنهاء الخلاف بين نتنياهو وغالانت، قادها رئيس حزب شاس أرييه درعي.