الحلبوسي والمالكي يبحثان الانتخابات المحلية القادمة

العالم- العراق

وذكر بيان لمكتب المالكي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه مساء أمس السبت رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والامنية في البلاد ، فضلا عن الاستحقاقات القادمة والمتعلقة بالانتخابات المحلية ."

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، بحسب البيان، على اهمية تعزيز الدور الرقابي واصدار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن خصوصا قانون الموازنة الاتحادية من اجل تلبية مطالب الشعب العراقي، داعيا الحكومة الى توفير الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر .