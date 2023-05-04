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متحدث الخارجية الايرانية: غضب نظام الشر الذي كسرت ايران ومحور المقاومة قرونه في المنطقة وعليه انهاء وجوده العدواني في سورية هو امر طبيعي

الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

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