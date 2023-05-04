أكثر من 50 منظمة شبابيّة عربية وإسلامية تندد باغتيال الشيخ 'عدنان'

العالم- لبنان

وفي بيان أصدرته تنديداً بالجريمة الصهيونية باغتيال الشيخ عدنان تقدمت فيه من الشعب الفلسطيني المقاوم ومن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأحر التعازي والتهاني باستشهاد البطل ‏المقاوم والشيخ الأسير خضر عدنان الذي نال ما أراد وتوَّج مسيرة حياته المُعبَّقة بالجهاد والكفاح والصمود بالشهادة.

وأضاف البيان أنّ هذا الحدث الجلل يكشف بشاعة وإجرام العدو الذي يُمعن في سفك دماء أبناء فلسطين، مؤكدًأ أن الاحتلال انتقم من الشهيد شيخ الأسرى الذي امتهن تحقيق الانتصار بعد الانتصار على السجان والاحتلال، وأظهر بعد كل انتصار في معارك الأمعاء الخاوية وهن وضعف الكيان الصهيوني المؤقت الذي صارت علامات الهرم والترهل واضحة عليه.

ولفت البيان إلى أنّ جريمة اغتيال الشهيد أظهرت مدى جبن الاحتلال حيث تتجسد فيها مظلومية الشعب الفلسطيني كلّه، وتظهر الخطر المحدق بالأسرى الفلسطينيين في معتقلات الصهاينة.

هذا، وباركت الجمعيات في بيانها لفصائل المقاومة ردّها على جريمة الاغتيال بإطلاق الصواريخ المباركة على قلب الكيان، وناشدتها المسارعة إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة، وجعل تحرير كل الأسرى بشتى الوسائل الممكنة على رأس الأولويات، ليعودوا أحراراً أبطالاً إلى ربوع أرض فلسطين"، ودعت الشبابَ العربي والمسلم والحر في العالم إلى "إدانة جريمة الكيان الصهيوني المؤقت بحق الشيخ الشهيد خضر عدنان.

كما طالبت بتوحيد "الساحات الشبابية والطلابية العربية والإسلامية في كل البلدان، دعماً لفصائل المقاومة، ونصرةً للأسرى في سجون الاحتلال لنفي شهيدنا بعض حقه.

بدورها، نعت الأمانة العامة للأحزاب العربية في بيان، للشعب الفلسطيني ولأمتنا وكل أحرار العالم، الشهيد القائد الأسير المقاوم الشيخ خضر عدنان الذي انتصر بروحه وحياته على السجان الصهيوني فغدا الصائم الشهيد في أنموذج نضالي فريد، يضاف إلى أساليب المقاومة التي تبهر العالم وتعبر عن إرادة شعبنا بمقاوميه الأبطال وأسراه الجاهزين.



ورأى الأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح أنّ العدو الصهيوني الغاشم قد ارتكب عن سابق إصرار جريمة القتل والتصفية الجبانة التي نفذتها إدارة السجون بحق الشهيد الأسير، وهو بالتالي يتحمل كامل المسؤولية وكل تبعاتها داخل وخارج السجون.

ونحن على ثقة كاملة بأن الفصائل الفلسطينية كافة ستكون على مستوى الحدث وعلى قدر المسؤولية إزاء عملية الاغتيال الجبانة هذه، وأن لا تمرّ هذه الجريمة النكراء دون ردٍ وعقاب يكون بحجم الفعل الإجرامي الذي ترتكبه إدارة السجون بحق أسرانا الأبطال.



وختم بـدعوة جميع الأحزاب والمؤتمرات والقوى الوطنية إلى أوسع تحرك لدعم قضية الأسرى والعمل على إطلاق سراحهم فورًا من الأسر الصهيوني.

يُذكر أنّه من المنظمات الشبابية والطلابية الموقعة على البيان: (التعبئة التربوية في حزب الله، رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين في لبنان في حركة الجهاد الإسلامي، مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة "أمل"، مؤسسة الحشد الإعلامي في العراق، ائتلاف شباب ثورة 14 شباط/ فبراير - البحرين، جبهة العمل الطلابي التقدمية في فلسطين، منظمة الشبيبة التقدمية الفلسطينية التابعة للجبهة الشعبية - القيادة العامة، عمدة التربية والشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي، الشباب القومي العربي في الجزائر، شبيبة حزب الحركة القومية العربية في الأردن، شبيبة جبهة التحرير العربية - فلسطين، منظمة شباب الاتحاد في حزب الاتحاد في لبنان، جمعية شباب المشاريع في لبنان ،إدارة الشباب في حركة الناصريين المستقلين في لبنان، مكتب الشباب والطلاب المركزي في الحزب العربي الديمقراطي في لبنان، قطاع الشباب في حركة المقاومة الإسلامية حماس، الرابطة الإسلامية ـ الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الاتحاد الوطني لطلبة سورية، شباب حركة أنصار الله في اليمن، شباب البحرين لنصرة فلسطين، منتدى الحوار المقاوم في العراق، تجمع أبناء المهندس في العراق، أمانة شباب حزب الكرامة مصر، التيار الشعبي في تونس، الحزب العربي الديمقراطي الناصري في مصر، منظمة البيت العربي في المغرب، المكتب الطلابي لحركة فتح – إقليم لبنان، قطاع الشباب في تيار المردة في لبنان، هيئة دعم المقاومة في السودان، اتحاد الشباب الوطني- المؤتمر الشعبي في لبنان، قطاع الشباب والطلاب في حركة الشعب في لبنان، المجمع الدولي للأمة الواحدة - إيران، منظمة الشبيبة الفلسطينية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تجمع شباب الشريعة في كتائب حزب الله العراق، اتحاد الشباب التركي، اتحاد شبيبة حزب الوطن التركي، اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد"، كتلة الوحدة الطلابية - فلسطين، قطاع الشباب في حزب الرفاه - موريتانيا، المكتب الشبابي في حركة التوحيد الإسلامي - لبنان، حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، أمانة الشباب والرياضة في حزب التوحيد - لبنان، التنظيم الشعبي الناصري في لبنان، منظومة الفكر والتأصيل بالحركة الإسلامية السودانية، اتحاد الشباب التقدمي الفلسطيني، قطاع الشباب والطلبة في الحزب الديمقراطي اللبناني، تجمع العلماء المسلمين في السودان، الحركة العربية - مصر.