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مراسلة العالم: قوات اسرائيلية خاصة تحاصر منزلين بنابلس يتواجد فيهما مجموعة مقاومين وتطلق صواريخ تجاههما وتستخدم طائرات درون انتحارية

الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

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