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3 شهداء فلسطينيين خلال محاصرة أحد المنازل بالبلدة القديمة في نابلس

الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية باستشهاد 3 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس خلال اقتحام وحصار منزل في حارة الياسمين بالبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة.

العالم- فلسطين

وتم إخلاء جثامين الشهداء من أحد المنازل في البلدة القديمة، وفق مصادر محلية.

هذا واشار المركز الفلسطيني للاعلام ان وسائل إعلام عبرية زعمت أن الشهداء يتبعون لحركة حماس وهم من قاموا بتنفيذ العملية الأخيرة والتي قتل فيها ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة.

وزعم جيش الاحتلال في بيان له أنه بعد معلومات استخباراتية دقيقة تم تصفية ناشطين من حماس هما حسن قطناني ومعاذ المصري نفذا عملية إطلاق النار قرب مفترق الحمرا قبل نحو شهر ما أدى لمقتل 3 إسرائيليات.

وأضاف جيش الاحتلال أنه جرى قتل إبراهيم جبر أحد مساعدي المطلوبين في نابلس على التخفي وتم الاستيلاء على أسلحة في مكان العملية.

وزارة الصحة الفلسطينية من جانبها قالت إن عدد شهداء العدوان على البلدة القديمة بنابلس ارتفع إلى 3 شهداء، اثنان من الشهداء تشوهت ملامحهم بالكامل جراء كثافة إطلاق النار عليهم، ما يصعب معه التعرف على هوياتهم، فيما أبلغ الهلال الأحمر عن 14 إصابة و153 حالة اختناق.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال حاصرت منزلين في البلدة القديمة أحدهما لعائلة الشهيد محمد العزيزي مؤسس “عرين الأسود”.

ووفقًا لذات المصادر، فإن قوات الاحتلال أطلقت صواريخ مضادة ووجهت طائرات “درون” انتحاية تجاه المنزلين، وسمع دوي انفجارات بفعل ذلك.

وأفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات مسلحة في عدة مناطق بمحيط البلدة القديمة، فيما سمعت مآذن المساجد في نابلس تدعو لمساندة المقاومين وفك الحصار عنهم.

وأوضحت مصادر محلية أن مقاومين أسقطوا طائرة مسيرة أثناء تحليقها في مكان الاقتحام.

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