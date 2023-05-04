الرئيس رئيسي في سوريا وتعميق للعلاقة الاستراتيجية

العالم – مع الحدث

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال عدنان منصور: لا شك أن زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا تأتي في مرحلة مفصلية على أساس المتغيرات التي حصلت في المنطقة في السنوات الأخيرة، حيث أن المعادلات على الأرض في المنطقة تغيرت اليوم ككل.

وفيما أشار إلى أن العلاقة ما بين سوريا وإيران لا تعود إلى الوقت الحاضر وإنما تمتد جذورها إلى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، أوضح أن: سوريا كانت متميزة في ذلك الوقت بالوقوف بجانب إيران وبجانب الثورة، في الوقت الذي وقفت دول أخرى تساند النظام العراقي في حربه ضد جمهورية الإسلامية، حيث كان الموقف السوري في ذلك الوقت موقفاً مشرفاً يعبر فعلا عن بعد نظريّ واستراتيجي للرئيس الراحل حافظ الأسد.

وشدد على أن أهمية إيران ودورها في المنطقة يمكن أن تشكل قيمة إضافية كبيرة لقضايا دول المنطقة، كالقضية الفلسطينية وكذلك للتصدي لقوى الهيمنة، للحفاظ على القرار السيادي المستقل لكل دولة، إضافة إلى إقامة علاقات صداقة وبناء من أجل المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وأضاف: عندما تعرضت سوريا إلى ما تعرضت إليه على يد قوى الإرهاب ورأينا الدعم الذي قدم لهذه القوى من بعض الدول.. وجدنا أن إيران وقفت فعلا موقف الصديق لصديق، وهو موقف وفيّ، لم تنسى الدور السوري والمواقف السورية.

وأكد أن هناك: نوع من التحالف والقواسم المشتركة بين البلدين حول قضايا مهمة وهي قضايا قومية ومصيرية وأمنية وسياسية واستراتيجية، ربطت البلدين وترسخت، فأثناء الحرب التي شهدتها سوريا رأينا كيف أن الإيرانيين دفعوا الدم أيضا إلى جانب الجيش السوري، كما كان هناك دعم دبلوماسي وسياسي واقتصادي في مختلف الميادين.

ونوه إلى أن هذه الزيارة تأتي أيضاً في خضم تغير المناخ العربي ضد سوريا، وأضاف: هذا التحالف ما بين إيران وسوريا مبني على قواعد ثابتة وهي قواعد أيديولوجية فيما يتعلق بأن واستقرار المنطقة، وأيضا بالتعاون الإقليمي بين دولها، كما أن هناك عدو متربص، وهذا هو القاسم المشترك أيضا بين الدولتين.

وشدد على أن إيران تعد محوراً كبيراً وفاعلاً في غرب آسيا، مبينا أن: هذا التعاون مع سوريا والتقارب العربي باتجاه سوريا يستطيع أن يغير المعادلة في المنطقة كلها، وهذا ما أثار حفيظة العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة.

وخلص إلى القول إن الولايات المتحدة قد وجهت رسائلها لإسرائيل والسعودية منذ أيام بأنها لا تقبل بأي تقارب باتجاه سوريا قبل تطبيق القرار الأممي 2254، موضحا أن: الولايات المتحدة وإسرائيل ترى أن هذا التقارب العربي الخليجي السوري الإيراني سيطيح بكل السياسات التي تسير عليها الولايات المتحده، كما سيخفف هذا التقارب أيضا من الاندفاع باتجاه العدو الإسرائيلي.