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قضية اليوم
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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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نبض السوشيال
اعلان الحداد والإضراب في نابلس حدادًا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال
الصحة الفلسطينية: اثنان من الشهداء في نابلس تشوهت ملامحهما بالكامل جراء كثافة إطلاق النار عليهما ما يصعب معه التعرف على هوياتهما
مصادر عبرية: قوات خاصة قامت بتصفية فلسطينيين اثنين نفذا عملية الاغوار وقتلت آخر كان برفقتهما في منزل بنابلس
مراسل العالم: ثلاثة شهداء بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس
مراسلة العالم: انتشال جثمان شهيد ثان من المنزل الذي كانت تحاصره قوات الاحتلال في نابلس
انتشال جثمان شهيد من المنزل المحاصر في نابلس بعد انسحاب قوات الاحتلال من البلدة القديمة
مراسلة العالم: قوات اسرائيلية خاصة تحاصر منزلين بنابلس يتواجد فيهما مجموعة مقاومين وتطلق صواريخ تجاههما وتستخدم طائرات درون انتحارية
إلقاء قنابل محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال داخل البلدة القديمة في نابلس
مقاومون يسقطون طائرة مسيرة للاحتلال بعد استهدافها في أجواء البلدة القديمة بنابلس
مراسلة العالم: اصابة ما لا يقل عن 8 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال المتوغلة في البلدة القديمة في نابلس
الصحة الفلسطينية: اثنان من الشهداء في نابلس تشوهت ملامحهما بالكامل جراء كثافة إطلاق النار عليهما ما يصعب معه التعرف على هوياتهما
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش
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