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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يلتقي قادة الفصائل الفلسطينية في قصر رئاسة الجمهورية السورية بدمشق

الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

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