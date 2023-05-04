مواقع التواصل السورية ترحب بـ'الضيف العزيز'

العالم - هاشتاغ

وتاتي زيارة الرئيس الإيراني "ابراهيم رئيسي" الى سوريا في إطار تتويج جهود طهران لإستعادة دمشق دورها الاساسي في المنطقة.

واستشاطت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً إثر الاعلان عن استشهاد الاسير خضر عدنان في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وانتشرت وسومات متعددة في الدول العربية منها (#الشهيد_خضر_عدنان)، (#خضر_عدنان_شهيدا) و(#شيخ_الكرامة).

اما في السودان، فوافق قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بشكل مبدئي على هدنة جديدة في السودان لمدة 7 أيام. يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.

وفي مجال اخر، تعرّضت السلطات الألمانية لانتقادات لاذعة عقب انتشار مقطع فيديو أظهر طفلا مهاجرا مسلما يُبعَد قسرا عن عائلته في مدينة بريمرهافن شمالي البلاد ، وأظهر مقطع الفيديو -الذي انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي- رجال الشرطة ووكالة حماية الطفل يدخلون منزلا ويأخذون طفلا صغيرا من عائلته بالقوة، فيما كان الطفل الخائف يبكي طلبا للمساعدة ويحاول مقاومة الضباط.