الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣
٠٨:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديوغرافيك

ایران – سوریا.. توقیع مذكرة التفاهم الاستراتيجي الشامل

الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

وقع الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي، والسوري بشار الأسد في دمشق، مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين. وفي مؤتمر صِحافي مشترك مع الاسد، اكد رئيسي أن بسط السيادة السورية على البلد بأكمله يضمن الأمن في المنطقة بأسرها.

روابط ذات صلة

وسم الضيف العزيز، يجتاح مواقع التواصل السورية

العلاقة الاستراتيجية انتصار لسوريا وإيران ومحور المقاومة + فيديو

كنعاني يعلق على غضب أمريكا من زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا

رئيسي: علاقة طهران ودمشق ليست استراتيجية فقط بل هي أخوة بين شعبين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجهاد: دماء شهداء نابلس شاهدة على ثورة شعبنا

"انتخابات محلية" تهدد غالبية "سوناك" واستقرار حزبه الحاكم في بريطانيا

ما رأيكم بزيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا؟

فيديوغرافيك ایران – سوریا.. توقیع مذكرة التفاهم الاستراتيجي الشامل

فصائل فلسطينية تزف شهداء نابلس

القسام تزف شهداء نابلس وتؤكد مسؤوليتهم عن عملية الأغوار