وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعين حول السودان وسوريا

العالم -العالم الإسلامي

وتعقد جامعة الدول العربية في القاهرة، الأحد، اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية لبحث الحرب في السودان ومسألة عودة سويا إلى الجامعة.

وقال الدبلوماسي طالباً عدم نشر اسمه إنّه "تقرّر عقد دورتين غير عاديّتين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأحد".

ووفق المصدر ذاته "تخصّص الدورة الأولى لمناقشة تطوّرات الأزمة السورية ومسألة إعادة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، في حين ستبحث الدورة الثانية الحرب الدائرة في السودان".

ويأتي الإعلان عن الاجتماع المزمع بعد 3 أيام من قمة خماسية لوزراء خارجية السعودية والأردن والعراق ومصر خلال القمة التي جمعتهم على طاولة واحدة في العاصمة الأردنية عمان، إلى جانب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

القمة الخماسية التي جاءت استكمالاً لقمة جدة، والتي فتحت الباب أمام المناقشات الخاصة بعودة سوريا للحضن العربي، خلصت إلى بيان شكّل خارطة طريق وفتح الباب على مسار عربي جديد للتعامل مع الأزمة السورية.

وتسود حالة من الفوضى العاصمة السودانية منذ اندلعت المعارك في 15 أبريل/نيسان الماضي، مما أسفر عن سقوط 550 قتيلا على الأقل و4926 جريحا، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة التي يُعتقد أنّها أقلّ بكثير من الواقع.

ودفعت الاشتباكات أكثر من 100 ألف آخرين على اللجوء إلى الدول المجاورة، في تطوّر دق ناقوس الخطر من "كارثة" إنسانية قد تطال تداعياتها المنطقة بأسرها.