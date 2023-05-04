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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يعتبر في لقاء مع قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق تحرير القدس اهم قضية في العالم الاسلامي

الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

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