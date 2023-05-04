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رئيسي: الحل الوحيد هو ارساء حكومة بناء على ارادة الفلسطينيين وعلى الغربيين الذي يدعون الديمقراطية القبول بتصويت الشعب والالتزام بنتائجه

الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

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