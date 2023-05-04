الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣
٠٩:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الكويت تحدد 6 يونيو موعدا للانتخابات التشريعية

الكويت تحدد 6 يونيو موعدا للانتخابات التشريعية
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

قرر مجلس الوزراء الكويتي ، رفع مشروع مرسوم بتحديد يوم السادس من يونيو/حزيران المقبل، موعدا للانتخابات البرلمانية المقبلة.

العالم - الكويت

ورفع مشروع المرسوم لولي العهد الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير وتم حل البرلمان بمرسوم أميري الإثنين الماضي.

وفي 17 أبريل الماضي، أعلن ولي العهد الكويتي مشعل الجابر الصباح، حل مجلس الأمة المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي "حلا دستوريا" استنادا إلى المادة 107 من الدستور، مع الدعوة إلى انتخابات جديدة في الأشهر المقبلة.

وشهد مجلس 2020 أحداثا كثيرة، تمثلت في وجود منافسة شديدة على كرسي الرئاسة بين المرشح مرزوق الغانم ومرشح كتلة المعارضة بدر الحميدي، .

وانعكست نتائج ذلك إثر فوز الغانم على جلسات المجلس التي شهدت معارضة كبيرة لأداء الحكومة، وغيابها عن معظم الجلسات، وانتهى الأمر بإعلان 21 نائبا اعتصاما في 14 يونيو/حزيران الماضي، احتجاجا على ما يصفونه "بتعطيل الدستور".

روابط ذات صلة

ولي عهد الكويت يحل مجلس الأمة 2020 ويدعو لانتخابات عامة في الأشهر القادمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكويت تحدد 6 يونيو موعدا للانتخابات التشريعية

بالفيديو.. جماهير غفيرة تشيع شهداء القسام في نابلس

بيان لكتيبة نابلس بعد جريمة البلدة القديمة بنابلس

العميد قاآني: لم يعش الصهاينة هذا القدر من الاذلال في يوم من الأيام

دمشق...قيام النظام الأوكراني باستهداف الكرملين عمل إرهابي

استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الإحتلال في نابلس