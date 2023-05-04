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مراسل العالم يشرح برامج الرئيس رئيسي في دمشق +فيديو

الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

في اتصال مباشر أشار مراسل قناة العالم في سوريا أن الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي قد استهل اليوم الثاني من زيارته لسوريا بلقاء عدد من قادة الفصائل الفلسطينية.

العالم - إيران

وأفاد الزميل حسام زيدان ان الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي التقی بعدد من قادة الفصائل الفلسطينية منهم الأمين العام لحرکة الجهاد الاسلامي زياد نخالة والأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة طلال ناجي، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي خالد عبدالمجيد وعدد أخر من مسؤولي الفصائل الفلسطينية.

وأکد الرئيس رئيسي، خلال اللقاء أن "قضية فلسطين وتحرير القدس هي أهم قضية في العالم الإسلامي اليوم ولا ينبغي نسيانها"، مؤكداً أن زوال الكيان الصهيوني بات قريباً.

وبعد هذا اللقاء التقی الرئيس الايراني بوفد علمائي من علماء المسلمين في سوريا وأيضا نخبة من المفکرين والادباء والمثقفين والصحفيين الفلسطينيين من سوريا ولبنان.

وسيشارك الرئيس الايراني في عدة فعاليات ابرزها اطلاق اللجنة الاقتصادية المشترکة السورية الايرانية وتوقيع اتفاقيات تفاهم مع سوريا ولقاء مع الجالية الايرانية في دمشق وزيارة لمرقد السيدة رقية سلام الله عليها.

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مراسل العالم يشرح برامج الرئيس رئيسي في دمشق +فيديو