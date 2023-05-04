شاهد.. ماذا كتبت صحيفة صهيونية عن زيارة رئيسي لسوريا

والبداية مع صحيفة جورناليسم بوست الاسرائيلية التي نشرت تحليلاً تحت عنوان: "ترقب أحاط بزيارة الرئيس الايراني لسوريا"، قالت فيه: ان زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لسوريا مهمة للدولة السورية التي قامت بجهود كبيرة في التواصل مع دول المنطقة وروسيا في الاشهر الاخيرة.

واضافت الصحيفة: تتمحور زيارة الرئيس الايراني حول مساعدة ايران لسوريا، وكيف يمكنها بعد ابرام صفقة مع السعوديين في بكين، تحويل التركيز من اليمن الى سوريا ولبنان، وزار وزير الخارجية الايراني اخيراً الاردن ولبنان، وفي لبنان ذهب جنوباً الى الحدود الاسرائيلية لتهديد "اسرائيل".

وتابعت الصحيفة: تأتي الزيارة في وقت تريد ايران اخراج القوات الامريكية من سوريا والعراق لانشاء طريق بلا منازع الى البحر، وتستخدم ايران سوريا لتهديد "اسرائيل".

يناقش هذا الموضوع مع ضيف الحلقة مدير المركز العالمي للتوثيق جهاد سعد.

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