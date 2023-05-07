بعد غياب طال لسنوات.. ماذا تعني عودة سوريا الى الجامعة العربية؟

العالم - خاص بالعالم

وأشار العمري الى أنه يمكن اليوم الحديث عن مجموعة من العوامل والمتغيرات والظروف التي ادت لهذه الانعطافة بالدرجة الاولى، وما تم تحقيقه في الميدان السوري فيما يتعلق بمحاربة الارهاب وافشال المخططات الارهابية في استهداف موقف وموقع سوريا الجيواستراتيجي في المنطقة وكذلك التسويات المصالحات التي تمت.

ولفت العمري الى ان النقطه الثانية تكمن في ان هنالك توجه عربي نحو المشاركة في حل الازمة السورية وعدم ترك المجال فقط من اجل المبادرات الروسية في هذا التوقيت.

وأوضح العمري النقطة الثالثة تتمثل في أن هنالك حاجة متبادلة بشكل او بآخر في اتخاذ هذا القرار بهذا التوقيت ما يعني نجاح الدبلوماسية السعودية بهذا التوقيت التي تسعى للمصالحات بعد التطورات الاقليمية والمصالحة مع ايران.

وبعد غياب طال لسنوات، عادت سوريا إلى جامعة الدول العربية ، وذلك في اجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، في القاهرة، اليوم الأحد.

فقد أعلنت جامعة الدول العربية، في بيان رسمي اليوم، أنها اتخذت قراراً باستعادة سوريا عضويتها واستئناف مشاركتها في اجتماعات مجلس الجامعة، اعتبارا من اليوم الأحد.

كما قالت إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قرر "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من 7 مايو/ أيار 2023".

كذلك، دعا البيان إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج حول حل الأزمة وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 بمواصلة الجهود التي تتيح توصيل المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين في سوريا.

وطالب أيضاً، بتشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لمتابعة تنفيذ اتفاق عمان والاستمرار بالحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها.

وأمس السبت أكد المتحدث باسم الجامعة أن وزراء الخارجية سيتخذون قرارا حاسما اليوم بشأن رفع تعليق عضوية دمشق.

كما قال إن الاجتماع سيبحث نتائج الاجتماعات الوزارية العربية المصغرة التي عقدت في السعودية والأردن لعودة سوريا، ودعوتها إلى القمة العربية المقبلة في الرياض.

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