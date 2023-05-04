الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣
١١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الإيراني إيراهيم رئيسي بلقائه رئيس الوزراء السوري:برنامج التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران وسوريا بداية لفصل جديد في علاقات البلدين

الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رغم أنباء عن تمديد الهدنة..اشتباكات عنيفة في الخرطوم تعود من جديد

ليبيا تطلق حملات أمنية على عصابات تهريب البشر

في لقائه مع جمع من علماء بلاد الشام رئيسي: إنتصار جبهة المقاومة في سوريا وفلسطين ولبنان أمر محسوم

يوم الأحد المقبل.. وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعين حول السودان وسوريا

تقرير أوروبي: إشارات تدّل على تورط "حفتر" الليبي في صراع السودان

مراسل العالم يشرح برامج الرئيس رئيسي في دمشق +فيديو