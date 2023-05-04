رئيسي: خطة التعاون الشامل بداية فصل جديد في العلاقات الإيرانية السورية

العالم - إیران

واعتبر الرئيس إبراهيم رئيسي خلال لقاءه اليوم الخميس رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس في دمشق، أن خطة التعاون الشامل وطويل الآمد المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية التي تم توقيعها على مستوى كبار المسؤولين في البلدين خلال زيارته الحالية إلى دمشق، هي بداية فصل جديد في العلاقات الودية والأخوية بين البلدين.

وأكد الرئيس الإيراني في الاجتماع، على الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الوزراء السوري للتنفيذ الكامل لوثائق واتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى الطاقات الكبيرة التي تتمتع بها إيران في المجالات الاقتصادية، مؤكدا على أن التعاون الإيراني ـ السوري يجب أن يستمر ويتطور في أيام الهدوء التي أعقبت الأزمة في المجالات التجارية والاقتصادية حتى يستفيد منها شعبي البلدين .

من جانبه أعرب رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس في اللقاء عن تقديره للدعم والمساعدات التي قدمتها إيران حكومة وشعبا خلال الأزمة السورية وقال: سوريا لا تنسى أبدا دعم ومحبة إخوانها الإيرانيين خلال فترة الحرب، وفي مجال التعاون لإعادة الإعمار البلاد فإن إيران تعد أولوية بالنسبة لنا.

ورحب عرنوس بتعزيز العلاقات بين طهران ودمشق في مختلف المجالات وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري وقال إنه سيواصل بجدية التنفيذ الكامل للخطة الشاملة والـ14 وثيقة للتعاون الموقعة بين البلدين.