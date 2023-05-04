الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣
٠٥:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مكتب اية الله الحائري يصدر توضيحاً بشأن انباء وفاته والصدر يجري اتصالاً

مكتب اية الله الحائري يصدر توضيحاً بشأن انباء وفاته والصدر يجري اتصالاً
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

فند مكتب المرجع الديني اية الله السيد كاظم الحائري، اليوم الخميس، مزاعم وفاته بعد تعرضه لوعكة صحية، فيما أكد أن حالته الصحية في تحسّن مستمرّ.

العالم- العراق

وذكر مكتب اية الله الحائري في بيان: "نُطمْئن الإخوة المؤمنين بأنّه لا صحّة لما تمّ تداوله على بعض صفحات التواصل فيما يخصّ الوضع الصحّي لسماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري".

وأضاف، أن "الحائري الآن بفضل الله وببركة دعاء المؤمنين في تحسّن مستمرّ بعد تعرّضه للوعكة الصحّية التي ألمّت به قبل شهرين، والحمد لله رب العالمين".

وكانت قد تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، انباءً حول وفاة اية الله كاظم الحسيني الحائري، بعد تعرضه لوعكة صحية.

من جانبه، أجرى رئيس التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، الخميس، اتصالاً هاتفياً مع نجل المرجع الديني اية الله السيد كاظم الحائري للإطمئنان على الوضع الصحي للمرجع.

وقال بيان للمكتب الخاص للسيد مقتدي الصدر إن "الصدر أجرى اتصالاً هاتفياً مع السيد صادق الحائري نجل المرجع الديني اية الله السيد كاظم الحائري للإطمئنان على الوضع الصحي للمرجع الحائري داعياً له بتمام الصحّة والسلامة والعافية".

روابط ذات صلة

السيد الصدر يصدر وثيقة 'تاريخية بخطه' ويوجه دعوة لاتباعه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السويد تصدر أمرا باعتقال المتطرف راسموس بالودان المسيء للقرآن الكريم

انقرة تعلن تأجيل اجتماع نواب وزراء دفاع روسيا وتركيا وأوكرانيا

مجلة تكشف ملفات سرية عن عمل المخابرات البريطانية لتقويض حكومة صنعاء

الصحفيون الفلسطينيون .. عزيمة فولاذية تقاوم الإبادة

البحرين: الهجوم على الكرملين تصعيد خطير

بالفيديو... إنطلاق الدعاية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا رسميا