مكتب اية الله الحائري يصدر توضيحاً بشأن انباء وفاته والصدر يجري اتصالاً

العالم- العراق

وذكر مكتب اية الله الحائري في بيان: "نُطمْئن الإخوة المؤمنين بأنّه لا صحّة لما تمّ تداوله على بعض صفحات التواصل فيما يخصّ الوضع الصحّي لسماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري".



وأضاف، أن "الحائري الآن بفضل الله وببركة دعاء المؤمنين في تحسّن مستمرّ بعد تعرّضه للوعكة الصحّية التي ألمّت به قبل شهرين، والحمد لله رب العالمين".



وكانت قد تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، انباءً حول وفاة اية الله كاظم الحسيني الحائري، بعد تعرضه لوعكة صحية.

من جانبه، أجرى رئيس التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، الخميس، اتصالاً هاتفياً مع نجل المرجع الديني اية الله السيد كاظم الحائري للإطمئنان على الوضع الصحي للمرجع.

وقال بيان للمكتب الخاص للسيد مقتدي الصدر إن "الصدر أجرى اتصالاً هاتفياً مع السيد صادق الحائري نجل المرجع الديني اية الله السيد كاظم الحائري للإطمئنان على الوضع الصحي للمرجع الحائري داعياً له بتمام الصحّة والسلامة والعافية".