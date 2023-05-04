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ایران وسوریا یوقعان مذكرة تفاهم في مجال الزيارة والسياحة

ایران وسوریا یوقعان مذكرة تفاهم في مجال الزيارة والسياحة
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

وقع وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني ورئيس منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس حسيني مذكرة تفاهم في مجال الزيارة والسياحة.

العالم ـ سوریا

وجاء الاتفاق انطلاقا من الرغبة المشتركة بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبغية توفير التسهيلات اللازمة لإرسال مجموعات الزيارة إلى الأماكن المقدسة في الجمهورية العربية السورية.

وتضمن مجال التعاون بين الجانبين، تسهيل الزيارة واستقدام الزوار، وتحفيز مكاتب السياحة المرخصة في كلا البلدين ووضع برامج سياحية خاصة بالزوار والسياح من البلدين لزيارة الأماكن الثقافية والتاريخية أثناء زيارتهم إلى الأماكن المقدسة وتقديم عروض تحفيزية وتخفيضات خاصة، إضافة إلى التدريب والتأهيل السياحي والاستثمار، إلى جانب عدة محاور من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

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