رئيسي في لقائه المقداد: ندعم باستمرار سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها

العالم- سوريا

وجدد الرئيس رئيسي خلال اللقاء دعم بلاده المستمر لسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، مشيداً بالتحركات الدبلوماسية الإيجابية الحاصلة في المنطقة ومؤكداً في هذا الإطار على حكمة الرئيس بشار الأسد وصوابية مواقفه في التعامل مع مختلف القضايا والتحديات التي تواجه سورية.

بدوره عرض الوزير المقداد موقف سورية من مختلف التطورات السياسية في المنطقة والعالم، وخاصةً الحراك الدبلوماسي الأخير، بما في ذلك نتائج زياراته الأخيرة إلى عدد من الدول العربية.

واستعرض الوزير المقداد كذلك التحضيرات الجارية للمشاركة باجتماع وزراء خارجية سورية وإيران وروسيا وتركيا في موسكو في الأيام القادمة.

وأكد المقداد في هذا الصدد تمسك سورية بموقفها الداعي لإنهاء الوجود العسكري التركي غير الشرعي على الأراضي السورية.

حضر اللقاء من الجانب الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني وحسين أكبري السفير الإيراني بدمشق وعدد من المسؤولين الإيرانيين، ومن الجانب السوري أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين والسفير محمد حاج إبراهيم مدير إدارة الشؤون الآفروآسيوية وشفيق ديوب سفير سورية في طهران.